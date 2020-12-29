Турция осудила нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе со стороны Армении

БАКУ /Trend/ - Нападения армянских вооруженных элементов, отказавшихся сложить оружие и отступить, в Нагорном Карабахе на вооруженные силы Азербайджана являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой в ответ на вопрос об армянских провокациях в Ходжавендском районе Азербайджана.

"В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненные среди азербайджанских военных и мирного населения. Как одна из сторон, подписавших трехстороннее Заявление, Армения несет ответственность за вывод всех армянских вооруженных элементов и соблюдение режима прекращения огня.

Азербайджанская сторона дала необходимый ответ против провокаций армянских вооруженных элементов, использовав свое законное право на самооборону.

Для установления прочного мира в регионе от Армении требуется принять реальность на фронте и выполнить обязательства по трехстороннему Заявлению", - сказал он.