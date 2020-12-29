Завтра парламент Азербайджана проведет последнее заседание осенней сессии
БАКУ /Trend/ - Завтра Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет последнее заседание в рамках осенней сессии.
Об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказала председатель парламента Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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