Министр обороны Азербайджана поздравил личный состав ВС с предстоящими праздниками

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии в связи с предстоящими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Он отметил, что благодаря политике, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, осуществляются целенаправленные реформы для развития государственности. Шаги, предпринимаемые по усилению мощи армии, считающемуся одним из приоритетных направлений в развитии государства, одна из основных частей этих реформ. Министр добавил, что благодаря важным работам, проводимым по строительству государства и армии под руководством Президента Ильхама Алиева, день ото дня растет авторитет Азербайджана. Благодаря отваге, героизму и мужеству, проявленным азербайджанскими военнослужащими в ходе успешных контрнаступательных операций в ответ на провокации армянских вооруженных сил - в 44-дневной Отечественной войне, были освобождены исторические земли страны, около 30 лет находившиеся под армянской оккупацией, восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Гасанов отметил, что сегодня на землях, освобожденных доблестной азербайджанской армией, гордо развевается трехцветный флаг Азербайджана. Парад на площади Азадлыг, посвященный Великой победе в Отечественной войне, еще раз подтвердил несокрушимость усиливающейся день ото дня азербайджанской армии.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, самоотверженность в трудной и почетной службе.

(Текст: Кямаля Сеидова)