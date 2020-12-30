Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершается осенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, в ходе которой были проведены 19 заседаний, приняты 86 законов и решений.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.

Она отметила, что Милли Меджлис полностью реализовал законодательные полномочия, осуществил необходимые меры для поддержки на парламентском уровне дальновидной и взвешенной политики главы государства.

Гафарова добавила, что за это время Милли Меджлис укрепил межпарламентские связи, провел онлайн-встречи с зарубежными коллегами.

Она отметила также, что по случаю победы в Великой Отечественной войне Милли Меджлис провел отдельное заседание, обратился к Президенту Азербайджана и народу.

"Милли Меджлис успешно завершает осеннюю сессию 2020 года", - сказала Гафарова.

Также спикер выступила с предложением направить от имени Милли Меджлиса поздравительные письма Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой. Депутаты поддержали это предложение.

В заключение заседания прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)