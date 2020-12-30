Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Завершается осенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, в ходе которой были проведены 19 заседаний, приняты 86 законов и решений.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.
Она отметила, что Милли Меджлис полностью реализовал законодательные полномочия, осуществил необходимые меры для поддержки на парламентском уровне дальновидной и взвешенной политики главы государства.
Гафарова добавила, что за это время Милли Меджлис укрепил межпарламентские связи, провел онлайн-встречи с зарубежными коллегами.
Она отметила также, что по случаю победы в Великой Отечественной войне Милли Меджлис провел отдельное заседание, обратился к Президенту Азербайджана и народу.
"Милли Меджлис успешно завершает осеннюю сессию 2020 года", - сказала Гафарова.
Также спикер выступила с предложением направить от имени Милли Меджлиса поздравительные письма Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой. Депутаты поддержали это предложение.
В заключение заседания прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)