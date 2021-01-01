Президент Ильхам Алиев: Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!

БАКУ/Trend/- Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Я хочу поздравить всех наших соотечественников с этим праздником. В первую очередь, хочу поздравить весь азербайджанский народ с исторической Победой. В будущем нас ждут большие дела, для нашей страны начинается новая эра - эра созидания, развития, восстановления наших земель. Эта будет славная эра. Хоть враг и разрушил все на оккупированных им и уже освобожденных землях, мы восстановим все наши города, села, создадим рай в Карабахском регионе. Наш народ достоин этого. Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Новым годом, с Днем солидарности азербайджанцев мира. Поздравляю весь азербайджанский народ с великой Победой. Хотел бы, чтобы в канун Нового года мы все вместе произнесли лозунг, который вел нас к Победе: Карабах – это Азербайджан!»,- сказал глава государства.