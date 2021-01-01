"Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы приближаемся к концу 2020 года и началу 2021 года: "Карабах - это Азербайджан". Я больше не буду писать твиты вроде - следующий год в Шуше, конец оккупации и т. д. Поздравляю!", - написал он.