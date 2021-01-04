Несмотря на давление в период войны, никому не удалось вынудить Президента Азербайджана свернуть с верного пути - депутат

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана 2020 год ознаменовался успехами в политике, дипломатии и других сферах. Самым главным успехом прошлого года стала завоеванная под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Победа в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября. В результате этой славной Победы азербайджанские земли были освобождены от армянской оккупации, 30-летнему нагорно-карабахскому конфликту был положен конец. Поэтому 2020 год останется в истории Азербайджана годом Победы.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Он отметил, что в период войны Президент Азербайджана продолжал решительно отстаивать справедливую позицию страны: "Как известно, с первых дней войны президент Франции Макрон, в нарушение принципов нейтралитета и объективности, которых должна придерживаться страна-сопредседатель Минской группы, пытался продвигать интересы Армении. Однако эти шаги Макрона, попытки других лиц и организаций оказать давление на нашу страну, и в частности на нашего Президента, чтобы вынудить Азербайджан свернуть с верного пути, не увенчались успехом. Также следует отметить, что некоторые зарубежные страны, организации и политические круги утверждали, что у карабахского конфликта нет военного решения. Однако Президент Азербайджана операцией "Железный кулак" доказал, что конфликт имеет военное решение. В результате наша страна самостоятельно выполнила известные резолюции Совета безопасности ООН от 1993 года. Отечественная война в очередной раз доказала, что Президент Азербайджана является мудрым и целеустремленным лидером, умелым полководцем и дипломатом, который выполняет все обещания, данные своему народу".

Депутат добавил, что Азербайджан сталкивался с давлением не только в период 44-дневной Отечественной войны: "Обеспокоенные независимой политикой Азербайджана некоторые иностранные державы в той или иной форме пытались оказывать давление на нашу страну в течение многих лет. Однако благодаря взвешенной политике главы государства Азербайджан выдержал это давление. Шаги, предпринятые за последние 17 лет, принесли свои плоды. Как и отмечал Президент Азербайджана, экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость. Сегодня в мире не так много стран, которые проводят в подлинном смысле слова независимую политику. Азербайджан - одна из них, и Отечественная война еще раз это продемонстрировала. Несмотря на все вызовы, давление, мы смогли изгнать оккупанта с наших земель. Как известно, реализованные за эти годы гигантские проекты позволили Азербайджану занять передовые позиции в мире с точки зрения экономического развития. Благодаря взвешенной политике главы государства, успехам, достигнутым на политическом, экономическом и дипломатическом направлениях, мы добились победы и на военном фронте в 44-дневной Отечественной войне".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)