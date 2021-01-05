Механизмы поддержки предотвратят последствия роста цен на топливо в Азербайджане - депутат

БАКУ /Trend/ - Стоимость дизельного топлива напрямую влияет на два сектора, один из которых - сельское хозяйство. Учитывая влияние на этот сектор роста цен на дизельное топливо, размер сельхозсубсидий, выделяемых государством, будет пересмотрен.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

По его словам, другим сектором, который наиболее чувствителен к росту цен на топливо, является общественный транспорт.

"И в данном направлении предпринимателям предусматривается оказать помощь, что предотвратит рост цен за проезд в общественном транспорте", - сказал Байрамов.

Он отметил, что государственная поддержка предпринимателей позволит свести к минимуму последствия роста цен на топливо.

"В результате удастся минимизировать последствия роста цен на топливо в контексте стоимости сельскохозяйственной продукции. Увеличение размера субсидий в конечном итоге предотвратит рост цен на сельхозпродукцию. Как отмечено в решении Тарифного совета, правительство разрабатывает механизм поддержки предпринимателей, занятых в сфере общественного транспорта. Это важно с точки зрения оптимизации затрат предпринимателей, осуществляющих деятельность в этой области. Также распространилась официальная информация о том, что повышения цен на проезд в общественном транспорте не ожидается, и соответствующее ведомство не обращалось по этому поводу в Тарифный совет", - сказал Байрамов.

Депутат считает важным и усиление борьбы с искусственным завышением цен.

"В остальных секторах необходимо усилить мониторинг, чтобы предотвратить искусственное завышение цен", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)