Президент Ильхам Алиев: Рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11%

БАКУ /Trend/ - Рост в ненефтяной промышленности Азербайжана составил свыше 11 процентов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

Глава государства подчеркнул, что, хотя в минувшем году экономика сократилась чуть более чем на 4 процента, рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11 процентов. Кроме того, отмечен рост в сельском хозяйстве, повысились среднемесячная заработная плата и пенсии, не сократились, напротив, увеличились средства Нефтяного фонда. Тем самым, Азербайджан сохранил свои валютные резервы.