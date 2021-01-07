Президент Ильхам Алиев: Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным

Политика 7 января 2021 18:01 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным

БАКУ /Trend/ - Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"Говоря о всестороннем развитии нашей страны в последние годы, я отмечал, что сегодня независимое Азербайджанское государство переживает свой самый славный период. Потому что никогда в истории Азербайджан не был таким сильным. Сегодня это и политическая сила, и экономическая сила, единство власти и народа, военная мощь и позитивная роль, которую мы играем в регионе. Использовав эту силу, мы с честью выполнили стоящую перед нами главную задачу. Армянская армия была разгромлена за 44 дня. Можно сказать, что армянской армии нет. Картина, которую мы наблюдаем после войны, демонстрирует, что сегодня вооруженные силы Армении фактически полностью разгромлены. Армении нанесено поражение, и мы смогли добиться своего за 44 дня. Мы освободили военным путем Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы, бывший Гадрутский район, большую часть Ходжавендского района, поселок Суговушан, горную цепь Муровдаг и город Шуша. В целом свыше 300 населенных пунктов были освобождены от оккупации военным путем. В результате этого Армения фактически пала на колени, была вынуждена подписать 10 ноября акт о капитуляции. Таким образом, Агдамский, Лачинский и Кяльбаджарский районы были возвращены без единого выстрела, без потерь", - сказал глава государства.

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