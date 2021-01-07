Президент Ильхам Алиев: Нынешние руководители антинационального совета бежали и скрылись в период войны

БАКУ /Trend/ - Нынешние руководители этого антинационального совета, где вы находились в период войны? Бежали и скрылись. Они и сейчас бегут и прячутся.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«В свое время лидеры этого антинационального совета ставили нам в пример Пашиняна, говорили, смотрите, Пашинян – это демократ, Пашинян - новатор, чистый человек. Это их слова. Спросите сегодня у армянского народа, что они думают об этом новаторе-демократе? Конечно, их объединяет потеря земель при обоих, как говорится, представителях. Народный фронт Азербайджана и его остатки, собравшиеся сегодня в антинациональном совете, фактически дезертировали в период первой Карабахской войны. Мы не забыли эту историю, ее должно знать и молодое поколение. Шла война, а президент, оставив свой пост, поселился в горном селе. Идет война, гибнут люди, захватываются земли, а президент, Верховный главнокомандующий страны бежит в горное село Нахчыванской Автономной Республики. Если это не дезертирство, то что? Нынешние руководители этого антинационального совета, где вы находились в период войны? Бежали и скрылись. Они и сейчас бегут и прячутся. Один сидит в Америке, читает оттуда лекции и льет воду на мельницу врага. Кто его финансирует? Кто направляет? Мы знаем. Кто направляет тех, кто находятся здесь? Те же силы. Проармянские силы, те, кто в период войны участвовал в грязных деяниях против нас, пытался отнять у нас победу, оказывал поддержку армянам, являются покровителями антинационального совета, и они - дезертиры, предатели, изменники. Народ должен знать это, должно знать и молодое поколение. Порой молодому поколению не предоставляется достаточно информации об этой позорной истории. Это должно быть включено в учебники средних и высших школ. Эту черную страницу следует включить в учебники. Молодое поколение должно знать тех, кто продал Шушу, Лачин, Ходжалы, Кяльбаджар, дезертиров, создавших возможность для захвата наших земель. Предатель, продавший Шушу, до сих пор слоняется там и тут. Они принесли зло, трагедию, создали условия для гибели невинных людей, не защитили их. Власть Народного фронта – Мусавата бежала и скрылась, сдалась, опозорилась. После этого в течение тридцати лет они вели себя так, словно не они продали эти земли. Словно не они бежали с поля боя, не они бомбили Гянджу во время войны, захватывали в плен азербайджанских солдат. Они. Азербайджанский народ никогда не должен забывать этого»,- сказал Президент Ильхам Алиев.