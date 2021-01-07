Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента - посол

Политика 7 января 2021 13:18 (UTC+04:00)
Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента - посол

БАКУ /Trend/ - Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента и местные представительные органы – маслихаты.

Об этом, как передает Trend, говорится в статье посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова под названием «Парламентские выборы в Казахстане: новый шаг вперед по пути модернизации и прогресса»,

По словам Абдыкаримова, 10 января около 11 миллионов избирателей будут иметь шанс проголосовать более чем на 10 000 избирательных участках в стране и за рубежом, в том числе в посольстве в Баку. Он подчеркнул, что выборы в Казахстане будут первыми парламентскими выборами в мире в новом 2021 году.

Конкуренция будет идти за 107 депутатских мест в Мажилисе, из которых 98 избираются из числа кандидатов, включенных в списки партий, преодолевающих 7-процентный барьер, а еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана. Отмечается, что на проведение избирательной кампании серьезный отпечаток наложила пандемия коронавируса.

«Но есть и другие особенности нынешней электоральной кампании, существенно отличающие ее от предыдущих парламентских выборов в 2016 году. Речь идет о проведенных за последние полтора года законодательных реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым после инаугурации в июне 2019 года и нацеленных на дальнейшее укрепление демократических процедур и гражданского общества в Казахстане», - написал Абдыкаримов.

Так, согласно вновь принятым законам, вдвое снижено количество собранных подписей (с 40 до 20 тысяч), требуемых для регистрации политических партий в девятой по размерам стране в мире с населением в 18.5 млн. человек.

Он отметил, что были законодательно внедрены новые принципы, обеспечивающие политическое вовлечение женщин и молодёжи и укрепление их роли в демократическом процессе принятия решений.

«Все реформы, равно как и другие изменения в политической жизни страны, такие как состоявшееся на днях присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу уже упомянутого пакта об отмене смертной казни, отражают провозглашенную Президентом К.Токаевым концепцию «слышащего государства». Согласно этой концепции, помимо простого учета взглядов населения, государство активно берет в расчет общественное мнение в процессе принятия политических решений», - пишет посол.

По его словам, партии активно боролись за голоса избирателей как в оффлайне, так и в режиме онлайн, что особенно востребовано в условиях пандемических ограничений.

«Хотя представленные партиями предвыборные платформы предлагают зачастую принципиально разные пути решения стоящих перед страной задач и проблем, в главном вопросе они занимают общую социально ориентированную позицию. Они также считают, что только дальнейшее движение по пути модернизации, укрепления гражданских институтов и демократии может обеспечить устойчивое экономическое развитие страны и повышение уровня благосостояния казахстанцев», - написал посол.

Он подчеркнул, что после выборов, которые Казахстан намерен провести в соответствии с высокими демократическими стандартами при участии почти 400 наблюдателей из многих государств мира, включая Азербайджан, и 11-ти международных организаций, Казахстан продолжит уверенное продвижение вперед по пути модернизации и прогресса.

Редактор: Надир Насиров

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО)
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанцы вошли в список самых популярных музыкантов по данным TikTok
Азербайджанцы вошли в список самых популярных музыкантов по данным TikTok
Самой популярной песней в 2020 году в России стал трек азербайджанца
Самой популярной песней в 2020 году в России стал трек азербайджанца
Loading Bars
Лента новостей
Туркменбашинский НПЗ объявил тендер на закупку запчастей Тендеры 13:39
Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок Финансы 13:36
Рост экономики Азербайджана на 2021 год прогнозируется на уровне 3,4 процента - министр экономики Финансы 13:29
Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла Общество 13:27
В Азербайджане в прошлом году были обеспечены средствами реабилитации 262 инвалида Карабахской войны Общество 13:25
Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента - посол Политика 13:18
Восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана будет осуществляться в четыре этапа - министр Бизнес 13:10
Село Отаглы Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:01
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT” Общество 12:50
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах США 12:46
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту суицида военнослужащего Происшествия 12:39
Группировка МЧС России обезвредила 25 противопехотных мин на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:32
В исполнительных властях Азербайджана создаются отделы по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов - Указ Политика 12:31
В России за сутки выявили 23 541 заразившегося коронавирусом Россия 12:22
Азербайджанская IT-компания о кибербезопасности как одной из приоритетных задач в 2021 году ИКТ 12:18
Узбекистан открыл один из пунктов пропуска на границе с Таджикистаном Узбекистан 12:09
В мировой практике борьба с пластиковыми отходами проводится поэтапно – минэкологии Азербайджана Общество 12:09
Технические неполадки в энергосистеме Узбекистана обесточили Кабул Узбекистан 12:07
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер Тендеры 12:07
Азербайджан является одной из стран с самым высоким в мире индексом экономической надежды у граждан Финансы 11:56
Туркменистан продолжает оставаться основным поставщиком авиакеросина в Грузию Энергетика 11:55
Назначен новый директор Института образования Азербайджана Общество 11:50
Увеличен прогноз по объему добычи нефти с сухопутного месторождения «Бинагади» Энергетика 11:42
Ожидается доставка в Азербайджан до конца января 4 млн доз вакцины от COVID-19 Общество 11:40
Журналист Bloomberg заявил, что Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter США 11:39
Туркменистан обсудил с США возможности оказания финподдержки МСБ Финансы 11:36
Госслужба по вопросам имущества при минэкономики Азербайджана проведет очередной аукцион Бизнес 11:34
В Азербайджане GPS-устройства применяются в различных сферах предпринимательства ИКТ 11:29
В Азербайджане по итогам 2020 года большинство операций по ценным госбумагам пришлось на первичный рынок Финансы 11:20
На Ферганской ТЭЦ запущена газотурбинная установка мощностью 17 МВт Узбекистан 11:19
«Masdar» начала строительство солнечной электростанции в Навоийской области Узбекистан 11:18
Требования к производству полиэтиленовых пакетов не соблюдаются - минэкономики Азербайджана Общество 11:17
Предприниматели будут штрафоваться за нарушение правил по закупке полиэтиленовых пакетов - минэкологии Азербайджана Общество 11:12
Назван ожидаемый объем добычи нефти с месторождения "Сураханы" Энергетика 11:00
Власти Японии введут режим ЧС в столичном регионе Другие страны 10:54
В Азербайджане разрабатывается трехлетний план действий по усилению аграрных консультационных услуг Бизнес 10:49
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 10:44
Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды фестиваля "Пять континентов" в Венесуэле Культура 10:29
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $55 за баррель Финансы 10:28
Нацбанк Грузии установил курс лари на 7 января Грузия 10:28
TƏBİB приступил к тренингам в связи с подготовкой к вакцинации от COVİD-19 (ФОТО) Общество 10:27
В Гяндже состоялось первое мероприятие в рамках «Года Низами Гянджеви» (ФОТО) Общество 10:21
Назначен новый директор офиса АБР в Азербайджане Финансы 10:15
Инициатива Президента Ильхама Алиева продвигать наследие Низами Гянджеви очень важна для Азербайджана и всего мира - экс-президент Хорватии Политика 10:13
В Вашингтоне более 50 человек задержали после введения комендантского часа США 09:57
Hogan Lovells уведомила консорциум «Шах Дениз» о запуске «Южного газового коридора» Энергетика 09:54
Видеокадры из Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:51
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:42
В Туркменистане пройдет очередной аукцион по продаже госсобственности Бизнес 09:41
В России при обрушении льда на водопаде погиб один человек Россия 08:52
Четыре человека погибли в ходе протестов у Конгресса США США 08:34
На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии Энергетика 08:26
Границы Уругвая останутся закрытыми до конца января Другие страны 08:21
Грузинские миротворцы отправились в Афганистан Грузия 07:57
Иранское кино получило три награды из Италии и Китая Иран 07:49
За сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших коронавирусом Казахстан 07:29
Члены кабинета Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти США 06:56
Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов США 06:03
Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне Энергетика 04:56
Здание Капитолия освобождено от протестующих США 04:02
Британский парламент поддержал введение карантина в стране Европа 03:31
В Анкаре обеспокоены событиями в США Турция 03:05
Полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия США 02:33
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка английской лиги Спорт 02:03
Стоимость биткойна превысила $36 тыс. В мире 01:41
Часть протестующих покидают ступени здания Конгресса США США 01:21
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,16 миллиона человек Турция 01:08
Один человек пострадал в результате стрельбы в Конгрессе США США 00:49
Власти Вашингтона ввели комендантский час США 00:20
В Нигерии 14 человек погибли в ДТП с участием автобуса Другие страны 00:03
На территорию индустриальной зоны в деловом центре Казахстана привлечено вдвое больше проектов Бизнес 00:01
Протестующие ворвались в здание Конгресса США (Обновлено) США 6 января 23:41
Индийский мотогонщик находится в коме после аварии на этапе ралли "Дакар" Спорт 6 января 23:27
Заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов приостановили США 6 января 23:17
В Литве призвали ЕС помочь членам "Восточного партнерства" с вакциной от COVID-19 В мире 6 января 22:56
Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna в ЕС Европа 6 января 22:41
Усаживая преступника Арутюняна рядом, Пашинян ведет Армению к очередной пропасти - депутат Политика 6 января 22:24
Арзу Нагиев о перспективных планах в Карабахе (ВИДЕО) Политика 6 января 22:13
За последние три года импорт автомобилей в Азербайджан увеличился почти вдвое Экономика 6 января 22:13
В Турции выросли цены на бензин Турция 6 января 22:12
В Хорватии произошло землетрясение Европа 6 января 22:09
Запасы нефти в США за неделю снизились на 8 млн баррелей США 6 января 21:56
Узбекские археологи обнаружили несколько уникальных находок Узбекистан 6 января 21:27
Власти Грузии готовят план вакцинации от коронавируса Грузия 6 января 21:18
В Иране впервые испытали собственный стелс-беспилотник Иран 6 января 21:15
Банковский сектор Азербайджана завершил 11 месяцев 2020 года с прибылью Финансы 6 января 21:07
Со второго квартала 2020 г. на аукционах Центробанка Азербайджана спрос превышал предложение Финансы 6 января 21:06
Более 1 тыс. смертей от COVID-19 за сутки зафиксировали в Великобритании впервые с апреля Европа 6 января 21:02
Вооруженные силы Азербайджана не дадут армянам никаких шансов - военный эксперт Политика 6 января 20:36
Подписан Меморандум с Венгрией о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования (ФОТО) Общество 6 января 19:42
Герой Карабахской войны осуществил мечту своего деда - выдающегося ученого Исрафила Мамедова (ФОТО) Социум 6 января 19:33
В Агдаме очищаются кяризы (ВИДЕО) Общество 6 января 19:20
Возбуждено уголовное дело по факту сожжения тела азербайджанского солдата армянами - Генпрокуратура Азербайджана Политика 6 января 18:59
Состояние здоровья азербайджанских военнослужащих всегда находится в центре внимания (ВИДЕО) Политика 6 января 18:50
В Азербайджане названы результаты онлайн-собеседований конкурса по трудоустройству учителей Общество 6 января 18:45
Фонд YAŞAT продолжает обеспечивать нужды семей шехидов и раненых в Отечественной войне (ФОТО) Общество 6 января 18:41
Президент Ильхам Алиев: Кадровые реформы продолжаются Политика 6 января 18:33
В рамках проекта "Большое возвращение" будут сняты фильмы о Карабахской войне – руководитель отдела кинематографии минкультуры Руфат Гасанов Культура 6 января 18:33
Президент Ильхам Алиев: Рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11% Политика 6 января 18:32
Президент Ильхам Алиев: Впервые в истории азербайджанский газ уже вступил на европейское пространство Политика 6 января 18:31
Все новости