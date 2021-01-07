Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента - посол

БАКУ /Trend/ - Начало нового 2021 года в Казахстане ознаменовано выборами в нижнюю палату Парламента и местные представительные органы – маслихаты.

Об этом, как передает Trend, говорится в статье посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова под названием «Парламентские выборы в Казахстане: новый шаг вперед по пути модернизации и прогресса»,

По словам Абдыкаримова, 10 января около 11 миллионов избирателей будут иметь шанс проголосовать более чем на 10 000 избирательных участках в стране и за рубежом, в том числе в посольстве в Баку. Он подчеркнул, что выборы в Казахстане будут первыми парламентскими выборами в мире в новом 2021 году.

Конкуренция будет идти за 107 депутатских мест в Мажилисе, из которых 98 избираются из числа кандидатов, включенных в списки партий, преодолевающих 7-процентный барьер, а еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана. Отмечается, что на проведение избирательной кампании серьезный отпечаток наложила пандемия коронавируса.

«Но есть и другие особенности нынешней электоральной кампании, существенно отличающие ее от предыдущих парламентских выборов в 2016 году. Речь идет о проведенных за последние полтора года законодательных реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым после инаугурации в июне 2019 года и нацеленных на дальнейшее укрепление демократических процедур и гражданского общества в Казахстане», - написал Абдыкаримов.

Так, согласно вновь принятым законам, вдвое снижено количество собранных подписей (с 40 до 20 тысяч), требуемых для регистрации политических партий в девятой по размерам стране в мире с населением в 18.5 млн. человек.

Он отметил, что были законодательно внедрены новые принципы, обеспечивающие политическое вовлечение женщин и молодёжи и укрепление их роли в демократическом процессе принятия решений.

«Все реформы, равно как и другие изменения в политической жизни страны, такие как состоявшееся на днях присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу уже упомянутого пакта об отмене смертной казни, отражают провозглашенную Президентом К.Токаевым концепцию «слышащего государства». Согласно этой концепции, помимо простого учета взглядов населения, государство активно берет в расчет общественное мнение в процессе принятия политических решений», - пишет посол.

По его словам, партии активно боролись за голоса избирателей как в оффлайне, так и в режиме онлайн, что особенно востребовано в условиях пандемических ограничений.

«Хотя представленные партиями предвыборные платформы предлагают зачастую принципиально разные пути решения стоящих перед страной задач и проблем, в главном вопросе они занимают общую социально ориентированную позицию. Они также считают, что только дальнейшее движение по пути модернизации, укрепления гражданских институтов и демократии может обеспечить устойчивое экономическое развитие страны и повышение уровня благосостояния казахстанцев», - написал посол.

Он подчеркнул, что после выборов, которые Казахстан намерен провести в соответствии с высокими демократическими стандартами при участии почти 400 наблюдателей из многих государств мира, включая Азербайджан, и 11-ти международных организаций, Казахстан продолжит уверенное продвижение вперед по пути модернизации и прогресса.

Редактор: Надир Насиров