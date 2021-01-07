Президент Ильхам Алиев: До войны в нашей стране уже был создан новый политический климат

БАКУ /Trend/ - До войны в нашей стране уже был создан новый политический климат, позитивный климат.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Несколько месяцев назад мне сообщили, что некоторые партии не прошли регистрацию. Для меня это, честно говоря, была новость. Я не знал. Мне никто не сообщал, что есть такие случаи. Поэтому я немедленно дал указание, что этот вопрос должен найти решение. Сейчас вопрос регистрации политических партий решается. Даже, хочу еще раз сказать, до войны в нашей стране уже был создан новый политический климат, позитивный климат. Потому что у всех нас, всех патриотичных сил была одна цель – освобождение наших земель от оккупации. Мы, власти Азербайджана, добились и этого. А сегодня же перед нами стоит задача закрепить эту Победу политическими путями, не дать армянскому фашизму поднять голову, донести на международном уровне информацию о бывшем конфликте и нынешних реалиях, в том числе о разрушенных территориях. Некоторые наши партии являются членами международных партийных структур. Эта информация должна быть представлена в рамках этих структур. То есть, это должно быть основным направлением дальнейшей деятельности. Конечно, мы хотим положительно воздействовать на процессы демократизации внутри страны, укреплять межпартийный диалог, поднимать вопросы о недостатках и вести нормальную, здоровую конкуренцию. Мы продемонстрировали свои намерения, и рад, что все политические силы подключились к этой инициативе», - сказал глава государства.