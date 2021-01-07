В результате армянской агрессии гражданскому населению Азербайджана нанесен ущерб в размере 63,6 миллиона манатов - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - В результате армянской агрессии гражданскому населению Азербайджана нанесен ущерб в размере 63,6 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в частности, сказал руководитель Оперативного штаба, премьер-министр Али Асадов в ходе совещания в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством Президента Ильхама Алиева.

"Не сумев выстоять в начавшейся с 27 сентября Отечественной войне перед Вооруженными силами Азербайджана, вооруженные силы Армении совершили военное преступление, подвергнув обстрелу наше гражданское население, города, районы и села и продемонстрировав свою сущность. В результате этой агрессии нашему гражданскому населению, государственному имуществу, инфраструктуре, предпринимателям был нанесен очень серьезный ущерб. 6 ноября Вы подписали Распоряжение об оценке этого ущерба и его компенсации в будущем. Своим Распоряжением Вы создали Государственную комиссию и дали ей соответствующие конкретные поручения. Хотелось бы коротко проинформировать о работе, проделанной Государственной комиссией по исполнению Распоряжения. Во исполнение поручений, вытекающих из Распоряжения, в 11 городах и районах были созданы 13 рабочих групп из представителей министерств экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, сельского хозяйства, Комитета по градостроительству и архитектуре, прокуратуры республики, ASAN xidmət и местных органов исполнительной власти. Рабочие группы возглавляются на уровне центральных исполнительных органов - заместителями министров и председателей комитетов. В целом, к работе, связанной с оценкой, было привлечено более 200 ответственных лиц. За минувший период с участием самих пострадавших граждан были проведены осмотр и оценка более 10 тысяч 300 объектов. После оценки были составлены и представлены соответствующие акты. Учитывая, что ущерб, нанесенный наиболее пострадавшему Тертерскому району, во много раз превышает первоначальный прогноз, работы там продолжаются и сейчас. Они будут завершены в ближайшие дни.

Господин Президент, на основе собранных материалов, восстановление разрушенного и приведенного в аварийное состояние, в том числе поврежденного имущества, было оценено на основе стоимости восстановления, а транспортные средства, сельскохозяйственная техника и недвижимость - в соответствии с принципом среднерыночной цены. На сегодняшний день нанесенный ущерб оценивается в 63,6 миллиона манатов", - сказал Асадов.