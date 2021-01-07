Президент Ильхам Алиев: На территориях разрушенных многоквартирных домов в Гяндже должен быть мемориальный комплекс

БАКУ /Trend/ - Разрушение Арменией баллистическими ракетами жилых зданий в Гяндже и факт гибели в результате этого большого числа людей еще раз продемонстрировали всему миру армянский вандализм.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"Эти дома должны быть отстроены заново. Но считаю, что не на том же месте - эти места должны превратиться в мемориальные комплексы. Думаю, что мы уже должны приступить там к работам по очистке, потому что определенное время эти места оставались в разрушенном состоянии, чтобы иностранные журналисты, а также представители дипломатических миссий своими глазами увидели там зверства армян. Можно сказать, все ведущие средства массовой информации мира отразили в своих видеорепортажах эту чудовищную картину. А сейчас необходимо дать старт работам по очистке на территориях разрушенных многоквартирных домов в Гяндже. Окажите помощь местным исполнительным органам и подготовьте проекты. Там должен быть мемориальный комплекс, чтобы никто не забывал наших шехидов, мы должны увековечить их светлую память.

Работы на освобожденных землях уже начались. В том смысле, что даны соответствующие указания. В первую очередь, идут работы по разминированию. Налажены первоначальные контакты, связанные с градостроительством",- сказал глава государства.