Армяне не могли смириться с поражением и мстили, подвергая нас пыткам - освобожденный из армянского плена Амин Мусаев

БАКУ /Trend/ - Я был ранен в бою и не смог выбраться. Днем позже меня взяли в плен армяне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал освобожденный из армянского плена азербайджанский солдат Амин Мусаев.

Он сказал, что хотел покончить с собой, чтобы не попасть в плен к армянам.

"Я заметил их, но они застали меня врасплох, подобравшись сзади. Потом меня погрузили в машину, накрыв мокрым одеялом. На протяжении всего пути армяне останавливались и били меня. Потом я потерял сознание и очнулся только в больнице",- сказал Мусаев.

Амин Мусаев рассказал, что ночью в больнице его шею облили какой-то обжигащей жидкостью.

"Это был либо кипяток, либо какая-то обжигащая жидкость. Врач перевязывал мне рану раз в 2-3 дня. В течение 33 дней меня подвергали бесчеловечным пыткам, намеренно прооперировав так, чтобы остался инвалидом. Сразу после освобождения я был заново прооперирован в Азербайджане. Армяне не могли смириться с поражением и мстили, подвергая нас пыткам. Спустя 33 дня мне завязали глаза, доставили в аэропорт и посадили на самолет", - добавил Амин Мусаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)