Необоснованные заявления об Азербайджане бросают тень на беспристрастность ЮНЕСКО – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под оккупацией, однако, к сожалению, эти обращения остались безответными. ЮНЕСКО так и не обратилась к Армении для предоставления возможности осуществить эту миссию.

Об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал на встрече с резидентом-координатором ООН в стране, резидентом-представителем Программы развития ООН (ПРООН) Гуламом Исагзаи, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что заявления ЮНЕСКО об отправке ее миссии на территории, освобожденные от армянской оккупации, вызвали недоумение азербайджанской стороны: «С нашей стороны до внимания было доведено, что для осуществления миссии на освобожденных территориях сначала важно решить вопросы безопасности, в частности, разминировать их, а также следует учесть неблагоприятные погодные условия. С сожалением следует отметить, что на фоне нынешних обсуждений необоснованные заявления ЮНЕСКО об Азербайджане бросают тень на беспристрастность и нейтральный подход этой организации».