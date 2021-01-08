На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная социальная инфраструктура

БАКУ /Trend/ - Блестящая Победа азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 2020 году вписалась в нашу историю золотыми буквами. В рамках восстановления и реконструкции наших родных земель, которые уже обрели свободу, будет создана современная социальная инфраструктура.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания в министерстве труда и социальной защиты населения сказал министр Сахиль Бабаев. Заседание было посвящено предстоящим задачам в связи с исполнением поручений в социальной сфере, данных Президентом Ильхамом Алиевым в ходе совещания в видеоформате по итогам 2020 года.

Министр отметил, что в 2020 году были значительно расширены программы социальной защиты и активной занятости. В ходе совещания глава государства отметил, что в прошлом году в социальной сфере проделана большая работа. В целом свыше девяти тысяч семей шехидов обеспечены жильем. Сахиль Бабаев также сообщил, что в прошлом году планировалось передать семьям шехидов и инвалидам войны 1500 квартир и частных домов, реализация этого плана будет завершена в ближайшие дни.

"В прошлом году программа самозанятости была расширена и охватила 12 тысяч человек. На 2021 год планируется привлечь к программе более 16 тысяч человек. В прошлом году были открыты: еще один Центр DOST и шесть реабилитационных центров, построенных в соответствии с современными требованиями. Создана современная реабилитационная система для обеспечения комплексными услугами по медико-социальной реабилитации после лечения лиц, раненных в боях за освобождение наших территорий",- добавил Сахиль Бабаев.

По словам Бабаева, количество электронных справочных служб министерства увеличилось до 61 (в том числе 34 проактивные), за прошедший год 95 тысяч пенсий и пособий были назначены в электронной и проактивной форме, а также расширена программа адресной государственной социальной помощи. Министр добавил, что важная работа по этим направлениям будет продолжена и в этом году.

Заседание продолжилось подробными обсуждениями работы, которую предстоит проделать для выполнения поручений главы государства.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)