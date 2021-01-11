Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 11 января 2021 12:10 (UTC+04:00)
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Представляем вниманию эти кадры.

Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Кешдак Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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