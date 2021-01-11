На парламентских выборах в Казахстане лидирует партия "Нур Отан" - Арзу Нагиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оглашены предварительные результаты прошедших вчера в Казахстане парламентских выборов. По данным ЦИК страны, с 71,09 процента голосов лидирует правящая партия "Нур Отан".

Об этом в понедельник сказал Trend наблюдавший за ходом выборов депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

По его словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что партия "Ак жол" набрала 10,95 процента, Народная партия - 9,1 процента, партия "Ауыл" - 5,29 процента, партия "Адал" - 3,57 процента голосов.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев)