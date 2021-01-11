Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения военных связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 11 января встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Пакистана маршалом авиации Муджахидом Анваром Ханом.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием традиционной дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, в том числе азербайджано-пакистанских отношений, а также уровнем стратегического партнерства.

В свою очередь, командующий ВВС Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал милости Всевышнего Аллаха душам всех военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в том числе между военно-воздушными силами двух стран, и дальнейшего расширения связей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)