Обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере военной авиации между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров 11 января встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе c командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Пакистана маршалом авиации Муджахидом Анваром Ханом.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии Военно-воздушных сил Пакистана, генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил, что развитие сотрудничества, в том числе связей в военно-образовательной и других сферах между ВВС двух стран, вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности наших армий.

В свою очередь маршал авиации Муджахид Анвар Хан, выразив удовлетворение подготовкой экипажей вертолетов ВВС Пакистана в авиационных учебных центрах Азербайджана, отметил важность дальнейшего расширения этой деятельности.

На встрече стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и дальнейшего расширения связей между Военно-воздушными силами Азербайджана и Пакистана, а также проведения совместных военных учений.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)