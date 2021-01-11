Будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России - Путин

БАКУ/Trend/- Будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в заявлении для прессы после трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации»,- сказал Путин.