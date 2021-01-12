Президент Азербайджана Ильхам Алиев строит новое будущее региона - депутат

Политика 12 января 2021 15:13 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев строит новое будущее региона - депутат

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча глав Азербайджана, России и Армении в Москве отвечает интересам Азербайджана и рассчитана на выполнение заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что в заявлении от 10 ноября отразились многие вопросы, однако для полного выполнения всех его условий трехсторонняя встреча, проведенная 11 января, и очередное подписанное заявление, состоящее из 4 пунктов, имеют историческое значение: «Отмечу, что вчерашняя встреча и подписание второго трехстороннего заявления показывают, что стороны готовы к выполнению документа, подписанного 10 ноября, и восстановлению устойчивого мира в регионе, без которого нет экономического сотрудничества. Поэтому все эти усилия, в первую очередь, основываются на уважении территориальной целостности стран региона, достижении устойчивого мира и расширении экономического сотрудничества".

Бадамов подчеркнул, что трехстороннее заявление, подписанное 11 января, рассчитано на подготовку и скорейшее выполнение механизма пункта 9, подписанного 10 ноября заявления: «Выполнение этого пункта имеет большое значение для стран региона. Во-первых, открывается дорога в Нахчыван до Турции, что позволит создать более короткий новый транспортный коридор. Формирование Мегринского транспортного коридора будет альтернативой грузинского, что означает диверсификацию международных транспортных маршрутов, проходящих через Азербайджан. Создание Мегринского коридора избавит Нахчыван от блокады, будет экономически выгоден для Азербайджана, существенно увеличит объем грузоперевозок. Рост экономической выгоды от коммуникаций укрепит мир и стабильность в регионе. Во-вторых, продолжительный мир в регионе будет иметь большое значение для России, для которой, в первую очередь, заканчивается продолжительный конфликт в ближнем соседстве, а в регионе устанавливается стабильность. Кроме того, для России открываются сухопутные дороги в Турцию, Европу и Армению. Это расширяет возможности экономического сотрудничества Российской Федерации в регионе. В-третьих, имеет историческое значение для Армении, которая в связи с захватнической политикой, проводимой за последние 30 лет, была изолирована от всех региональных проектов, находилась в экономической блокаде. Точное выполнение трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября, создает возможности нового экономического сотрудничества для Армении».

Депутат напомнил, что по итогам встречи, проведенной 11 января, будет создана Рабочая группа на уровне вице-премьеров трех стран, которая до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджаном, Арменией и Россией. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне Сторонами.

Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджаном и Арменией, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджана и Армении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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