Позиции руководства России и Азербайджана совпадают - политолог

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча в Москве 11 января, наряду с приверженностью стратегическим принципам заявления от 10 ноября 2020 года, также стала встречей, которая внесет колоссальный вклад в дальнейшее укрепление мира и безопасности в регионе.

Об этом во вторник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, совместное заявление по итогам московской встречи еще раз показало, что позиции руководства России и Азербайджана совпадают. А это является одним из важнейших моментов в контексте двусторонних отношений.

"Мнения, высказанные в выступлениях Президентами России и Азербайджана, новые реалии и возможности в регионе придадут дополнительный импульс развитию отношений между Россией и Азербайджаном. Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией стремительно развиваются как в политической, так и в экономической сферах. Одним из важных факторов развития азербайджано-российских отношений является аналогичная позиция двух стран по принципиальным вопросам", - сказала Шабнам Гасанова.

Она отметила, что конфликт однозначно исчерпан, и теперь стоит сфокусироваться на будущее, следует подумать об открытии коммуникаций и развитии региона.

"Армения должна сделать выбор - если она не забудет реваншизм и не присоединится к процессу восстановления и сотрудничества, то снова останется в стороне от экономических процессов в регионе. Но, если Армения откажется от агрессивной политики, продемонстрирует в будущем конструктивную политику, определит эту линию как ведущую политическую линию армянского государства и общества, то интеграция этой страны в регион и ее участие в региональных проектах - весьма ожидаемый сценарий. Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что Армения изолирована от всех региональных проектов из-за своей агрессивной политики.

Политическим властям Армении еще не поздно принять правильное решение о прекращении вражды со странами региона, чтобы люди этой страны могли жить в лучших условиях. Сегодня там сложилась тяжелая ситуация. Если военно-политические власти хотят спасти свою страну, то прежде всего, они должны предпринять реальные шаги для установления нормальных отношений с соседними Азербайджаном и Турцией. Армянское руководство обязано проделать огромную работу, чтобы правильно оценить ситуацию, не поддаваться на посторонние провокации и попытаться нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном, это лучший из доступных ему вариантов", - добавила Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)