БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в России обратилось к гражданам Азербайджанской Республики в этой стране.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство, в обращении говорится:

"Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, для того чтобы граждане Азербайджана не попадали в положение нелегальных мигрантов и могли продолжать трудовую деятельность, регулируя ее в юридической плоскости, паспорта граждан Азербайджанской Республики, находящихся за границей, срок действия которых закончился начиная с 01 января 2020 года и позже этого срока, будут автоматически продлены и считаться действительными до 01 июля 2021 года.

При возвращении на Родину данные категории граждан должны будут обратиться в соответствующие дипломатические представительства нашей страны с целью оформления свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику."

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)