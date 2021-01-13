Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня обсудят возможности углубления сотрудничества стран

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции проведут трехстороннюю встречу 13 января в Исламабаде, сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД Пакистана.

Это вторая трехсторонняя встреча, первая состоялась в Баку в ноябре 2017 года.

В министерстве отметили, что стороны обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы для регионального мира и безопасности, рассмотрят вызовы, с которыми приходится сталкиваться из-за пандемии COVID-19, вопросы изменения климата, а также меры для достижения целей экономического развития.

Министры иностранных дел также изучат возможности углубления трехстороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культурное сотрудничество.

«Пакистан, Азербайджан и Турция поддерживают тесные братские отношения, основанные на общих ценностях, культуре и истории», - сказали в МИД.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)