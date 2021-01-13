Делегация ИСЕСКО побывала в Азербайджанском национальном музее ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся в Азербайджане делегация Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) во главе с генеральным директором Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом побывала в Азербайджанском национальном музее ковра.

Как передает в среду Trend, гостям была предоставлена информация о древнем искусстве нашего народа - ковроткачестве, его истории и традициях. Было отмечено, что отражающая основные художественные направления азербайджанского ковроткачества коллекция музея демонстрирует гармонию неповторимой красоты, использованных материалов, техники ткачества, тонких и глубоких художественных особенностей ковров.

Было доведено до сведения, что в коллекции Национального музея ковра, "золотой фонд" которого составляют ворсовые ковры, также есть редкие образцы безворсовых ковров. Здесь представлены образцы ковров семи основных школ ковроткачества Азербайджана - губинской, бакинской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской и тебризской. Ковры - это богатые орнаментами из людей, животных, птиц и растений произведения искусства, отражающие жизнь и быт азербайджанского народа.

Было отмечено, что благодаря большим усилиям Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года искусство национального ковроткачества было внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Позитивное впечатление на посетителей, наряду с образцами материального и культурного наследия Азербайджана, также произвел оригинальный внешний вид здания музея, необычные выставочные залы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)