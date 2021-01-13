Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Позиции Пакистана и Турции во время второй Карабахской войны были крайне важными для нас.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции после трехсторонней встречи глав МИД Пакистана, Турции и Азербайджана в Исламабаде сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он выразил благодарность главам МИД Пакистана и Турции за поддержку, оказанную Азербайджану во время второй Карабахской войны. Было отмечено, что Турция и Пакистан осудили нападки и военные преступления Армении против Азербайджана, руководствуясь принципами суверенитета и территориальной целостности, поддержали Азербайджан.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)