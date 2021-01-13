Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана

Политика 13 января 2021 19:47 (UTC+04:00)
Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Позиции Пакистана и Турции во время второй Карабахской войны были крайне важными для нас.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции после трехсторонней встречи глав МИД Пакистана, Турции и Азербайджана в Исламабаде сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он выразил благодарность главам МИД Пакистана и Турции за поддержку, оказанную Азербайджану во время второй Карабахской войны. Было отмечено, что Турция и Пакистан осудили нападки и военные преступления Армении против Азербайджана, руководствуясь принципами суверенитета и территориальной целостности, поддержали Азербайджан.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию
Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию
В Туркменистане будет построено новое предприятие по выпуску мебельной продукции
В Туркменистане будет построено новое предприятие по выпуску мебельной продукции
Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества
Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию Бизнес 21:06
В Баку создан новый транспортный коридор из "Белого города" в Центральный парк (ВИДЕО) Экономика 20:54
Делегация ИСЕСКО побывала в Азербайджанском национальном музее ковра (ФОТО) Политика 20:19
Михаил Гусман удостоен премии мэрии Москвы за вклад в развитие журналистики Россия 20:10
Принята Исламабадская декларация глав МИД Азербайджана, Пакистана и Турции (ФОТО) Политика 20:07
Абдуллах Гюль поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 19:55
Позиции Пакистана и Турции во время Отечественной войны были крайне важными для нас - МИД Азербайджана Политика 19:47
В Афганистане открывается посольство Азербайджана Политика 19:25
Мы пристально следили за московской встречей 11 января - глава МИД Турции Политика 19:20
Делегация ИСЕСКО ознакомилась с Ичеришехер Политика 19:19
Ровшан Нурзаде – шехид, сын народного артиста Али Нура: Его последними словами были …(ВИДЕО,ФОТО) Социум 19:10
В результате армянской агрессии в Тертерском районе полностью разрушено 76 объектов - госкомиссия Политика 18:54
В Азербайджане создана комиссия по оказанию психологической помощи участникам войны Политика 18:53
Видеокадры из села Алескерли Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:51
Победа, завоеванная Азербайджаном на поле боя, продолжается на дипломатической арене - депутат Политика 18:48
В Азербайджане будут изучены способы поддержки перехода медиа субъектов на бизнес-модель - Агентство Общество 18:45
Московское заявление открывает новые экономические перспективы для стран региона - депутат Политика 18:31
Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе поможет увеличить грузоперевозки в Среднюю Азию через Каспийское море - украинский экономист Транспорт 18:23
Грузинский Apollo 11 трансформировался в международную компанию ИКТ 18:16
Новые дороги на Южном Кавказе означают приток инвестиций и развитие бизнеса – российский политолог Политика 18:07
В Баку меняется схема движения двух маршрутов Общество 18:05
Новый прогноз по коронавирусу от TƏBİB Общество 17:59
Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Пакистане (ФОТО) Политика 17:54
Какие меры поддержки были оказаны нефтегазовому сектору Казахстана в 2020 году? Энергетика 17:51
Балет выдающегося азербайджанца представят в Санкт-Петербурге Культура 17:51
Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня - Минобороны Нагорно-карабахский конфликт 17:50
Генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы (ФОТО) Политика 17:45
Победа Азербайджана – часть победы ИСЕСКО - генеральный директор Политика 17:41
Масштабные работы на освобожденных территориях приведут к росту строительного сектора Азербайджана Строительство 17:40
В Туркменистане будет построено новое предприятие по выпуску мебельной продукции Бизнес 17:39
Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества Бизнес 17:39
Президент Ильхам Алиев: Армяне не разрушили полностью мечеть в Агдаме потому, что нуждались в определенном ориентире Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим вновь вернуться к обсуждениям по региональному центру ИСЕСКО в Азербайджане Политика 17:36
В Туркменистане внедрена цифровизация в систему грузоперевозок ИКТ 17:32
Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили на оккупированных территориях Азербайджана почти 70 мечетей Политика 17:32
Глава МИД Азербайджана встретился с пакистанским коллегой (ФОТО) Политика 17:32
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем наших героев Политика 17:29
Президент Ильхам Алиев: Освобождение исторических земель Азербайджана является историческим событием, мы сделали то, что казалось невозможным Политика 17:26
Азербайджан за год увеличил экспорт драгоценных камней и природного жемчуга Бизнес 17:26
Президент Ильхам Алиев: С помощью хорошо известных международных компаний будет всесторонне оценен материальный ущерб Политика 17:24
Азербайджан в 2020 году увеличил объем производства сельскохозяйственной продукции Бизнес 17:23
Президент Ильхам Алиев: Армения превращала церкви древней Кавказской Албании в армянские церкви Политика 17:21
Игорь Пономаренко рассказал о поездках в Баку: Я, обычно, с удовольствием ем хаш (ФОТО) Интервью 17:21
Аэропорт Узбекистана объявил тендер на приобретение автоматизированной системы регистрации пассажиров Тендеры 17:20
Президент Ильхам Алиев: Страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры Политика 17:18
Международный центр мугама и Польская Балтийская филармония подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) Культура 17:18
Туркменское предприятие ковроделия обнародовало объемы выпущенной продукции Бизнес 17:04
В Азербайджане объявлен конкурс "Карабах – мой рай" Культура 17:02
В 2020 году электронной подписью правительства Азербайджана осуществлено на 93% больше операций ИКТ 17:02
Названы основные причины снижения активов Национального фонда Казахстана Финансы 17:02
Увеличился портфель золота в составе золотовалютных активов Казахстана Финансы 16:59
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили трехстороннюю встречу 11 января Политика 16:55
Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года Европа 16:50
«SOCAR Construction» завершила монтаж установки гидрокрекинга Мозырского нефтеперерабатывающего завода (ФОТО) Энергетика 16:50
В Азербайджане еще 1322 человека излечились от COVID-19, выявлено 474 случая заражения Общество 16:49
МИД Азербайджана отвергает необоснованные обвинения армянской стороны Политика 16:45
Объявленные Президентом Азербайджана "Год Низами Гянджеви" и восстановление "Дней поэзии Вагифа" станут значимыми событиями для поэтического искусства – Баба Везироглу Интервью 16:45
Азербайджан беспошлинно импортирует вакцины, шприцы к ним и необходимые для модернизации НПЗ товары Общество 16:27
В Азербайджане работникам частных клиник и волонтерам выплачены срочные надбавки и премии Общество 16:23
Центробанк Азербайджана о применении механизма слияния коммерческих банков Финансы 16:19
Проблемы и реалии онлайн-образования в Азербайджане – комментарии Общество 16:14
Австрийские компании проявляют активность и интерес к Туркменистану - министерство Австрии Бизнес 16:12
В Китае заявили, что заразность мутировавших штаммов коронавируса усилилась на 10-70% Другие страны 16:10
Vaqifin şux gözəli, Natavanın qəzəli... Джан Карабах! (ВИДЕО) Культура 16:08
В Баку растет объем реализованных в торговой сети продуктов питания Бизнес 16:08
В Азербайджане следует внести ясность в понятие "статус журналиста" - гендиректор Агентства Политика 16:08
Иммунологи Австралии призвали отказаться от вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности Другие страны 16:05
В Азербайджане около 1 млн наемных работников задействованы в государственном секторе Финансы 16:02
В нефтегазовом секторе Казахстана наблюдаются положительные результаты от сделки ОПЕК+ Энергетика 15:57
Евросоюз выделил €300 млн на развитие космического сектора Европа 15:55
Mastercard об инновационных и технологических проектах в Азербайджане Экономика 15:53
В Венгрии обнаружили "британский" штамм коронавируса Европа 15:50
Агропромышленный комплекс Туркменистана перевыполнил план по добыче солодкового корня Бизнес 15:48
Награждены победители выставки "Братство Азербайджана и Турции" (ФОТО) Культура 15:36
Казахстанский бензин сертифицирован на соответствие стандартам Евросоюза Энергетика 15:19
Открытие всех коммуникаций на Южном Кавказе может привести к росту товарооборота уже к концу 2021 года - российский эксперт Политика 15:17
Tekfen Holding построит административное здание Центробанка Азербайджана Строительство 15:16
Более 75% торгового оборота ценных бумаг в Азербайджане принадлежит одной инвестиционной компании Финансы 15:04
Центробанк заявил о достаточности капитала азербайджанских банков для покрытия убытков Финансы 14:58
В Аллее шехидов начата подготовка к мероприятиям в связи с годовщиной трагедии 20 Января Общество 14:50
Ильхам Рагимов награжден орденом "Шохрат" Политика 14:39
Анализ крови в начале заражения COVID-19 не выявляет болезнь - Акиф Гурбанов Общество 14:36
Завтра в Баку будет ветрено, до 12 градусов тепла Общество 14:29
Чего ожидать от первой церемонии Samsung Galaxy Unpacked в 2021 году? ИКТ 14:25
Ликвидированы ООО "Kaspi AZ", ЖСК "Kaspi Co" и ряд других компаний Бизнес 14:17
Узбекско-китайское СП Asia Trans Gas объявило тендер на страховые услуги Тендеры 14:14
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) Экономика 14:10
В Туркменистане построят еще один аэропорт Строительство 14:08
Рассмотрены более 500 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана (ФОТО) Общество 14:00
Получающие профессиональное образование в Азербайджане лица впервые получат учебники по специальности Общество 13:55
Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе значительно снизит стоимость грузоперевозок в регионе Транспорт 13:50
В Баку на ремонт закрывается еще одна улица Общество 13:46
Туркменистан значительно расширил связи с международными финансовыми и экономическими структурами Финансы 13:42
Европейский регулятор может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января Европа 13:40
Япония включила еще семь префектур в зону действия режима ЧС из-за коронавируса Другие страны 13:39
Все услуги Агентства обслуживания МВД Грузии станут доступны с 1 февраля Грузия 13:36
Условия за столом диктует победившая сторона: Судьба Армении в руках Азербайджана (ВИДЕО) Политика 13:31
В Азербайджане запустят ИКТ программу основанную на международном опыте ИКТ 13:30
В Шамахинском районе произошло землетрясение Происшествия 13:22
Microsoft Azerbaijan об инновационных решениях для производителей и промышленности ИКТ 13:21
Все новости