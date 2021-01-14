Amnesty International задокументировала применение ВС Армении смертоносного оружия для атак на жилые районы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении применяли неточные баллистические ракеты, неуправляемые ракетные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию для нападения на мирных жителей Азербайджана в ходе 44-дневного конфликта с конца сентября по начало ноября 2020 года.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в отчете Amnesty International.

Организация заявила, что использование неточного и смертоносного оружия вблизи жилых районов является нарушением законов ведения войны и продемонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Как сообщается в отчете, после подписания президентами Азербайджана, России и премьером Армении трехстороннего соглашения от 10 ноября представители Amnesty International посетили десятки мест ракетных ударов по Азербайджану. Amnesty International задокументировала факты восьми ракетных ударов, нанесенных армянскими войсками по городам и селам Азербайджана, в результате которых погибли 72 мирных жителя.

Так, 17 октября в городе Гянджа 21 мирный житель погиб и более 50 получили ранения в результате попадания баллистической ракеты SCUD-B в жилой район. В том числе за день до своего 15-летия была убита дочь Судабы Аскеровой - Нигяр.

64-летний Рамиз Гахраманов сообщил Amnesty International, что во время того же ракетного удара была убита его 34-летняя дочь Хатира, ее сын и две дочери.

«27 октября пять человек были убиты и 14 получили ранения, когда армянские силы нанесли удар кассетной бомбой по селу Гараюсуфли. Одной из убитых была семилетняя Айсу Искендерли, которая в то время каталась на качелях в саду в своем доме. В результате удара также был нанесен большой ущерб домам», - говорится в сообщении.

Организация также сообщила, что 28 октября армянские силы выпустили несколько крупнокалиберных ракет по городу Барда, находящемуся более чем в 20 км от линии фронта. Три ракеты упали в центре города, две из них - возле двух больниц. Третья ракета 9М55 «Смерч», содержащая 72 кассетных боеприпаса 9Н235, упала на оживленном кольцевом перекрестке, убив 21 мирного жителя.

Amnesty International отмечает, что 27 сентября армянские силы нанесли артиллерийский удар по Гашалты, недалеко от Нафталана, в результате чего пять членов семьи Гурбановых были убиты и частично был разрушен их дом.

Бахтияр Гурбанов, потерявший родителей, жену брата, племянников и племянницу, сказал Amnesty International: «Наша семья понесла большие потери, как и разрушен наш дом, проживание в котором уже невозможно».

(Автор: Наргиз Садыхова)