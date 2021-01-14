Пакистан всегда рядом с Азербайджаном - Гамар Джавид Баджва

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках официального визита в Пакистан состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и начальника Генштаба армии Пакистана, генерала армии Гамара Джавида Баджвы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Генерал армии Гамар Джавид Баджва передал Джейхуну Байрамову поздравления по случаю большой победы в Отечественной войне.

Было отмечено, что Пакистан всегда рядом с Азербайджаном, поддерживая справедливую позицию нашей страны, со стороны пакистанской армии выражена солидарность и моральная поддержка, оказываемая Азербайджану.

Министр иностранных дел Азербайджана поблагодарил за поздравления.

Джейхун Байрамов предоставил генералу подробную информацию о решении армяно-азербайджанского конфликта, 44-х дневной Отечественной войне, военных преступлениях, совершенных Арменией за этот период, превращении в цель мирных граждан, а также о текущей ситуации, существующей в регионе.

Также министр иностранных дел Азербайджана выразил признательность пакистанской стороне за поддержку позиции Азербайджана, опирающейся на международное право, и продемонстрированную моральную поддержку.

Стороны обменялись мнениями о работе по разминированию освобожденных территорий Азербайджана, работах по строительству и восстановлению, по инфраструктурным проектам и другим вопросам.

На встрече была подчеркнута важность развития связей между двумя странами, в том числе продолжения сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)