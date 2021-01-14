Преступления Армении должны рассматриваться в суде - генсек ИСЕСКО

БАКУ / Trend/ - "Мы приехали поддержать правительство Азербайджана."

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль Малик, сообщает в четверг Trend.

По его словам, во время посещения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана они увидели разрушенные города, уничтоженные культурно-исторические памятники: " Эти преступления должны рассматриваться в суде, потому что это злодеяние, совершенное против человечества. Когда-то Агдам был городом, полным людей. Теперь там остались только развалины".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)