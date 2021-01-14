В Казахстане прошла презентация книг о Карабахе на казахском языке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Международной Тюркской академии в Казахстане прошла презентация книг о Карабахе на казахском языке.

Об этом в четверг сообщил Trend находящийся с визитом в Казахстане депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

В церемонии презентации приняли участие депутаты, посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, известные писатели и исследователи тюркского мира, посол Кыргызстана в Казахстане, представитель посольства Турции.

К церемонии в режиме реального времени подключились депутат Ганира Пашаева, делегаты из Узбекистана, Кыргызстана. Выступая на презентации, участники подчеркнули важность книг и их значимость с точки зрения информирования турецкого мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)