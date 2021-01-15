Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, поприветствовав гендиректора организации, министр Джейхун Байрамов подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО. Отметив, что Азербайджан всегда уделяет большое внимание охране исторических, культурных и религиозных памятников, он подчеркнул работу, проводимую правительством в этой области. Была доведена до внимания высокая оценка поддержки ИСЕСКО позиции Азербайджана, основанной на международном праве, и в частности заявления, сделанного организацией во время 44-дневной Отечественной войны.

Акцентировав внимание на разрушении и уничтожении историко-культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана, Джейхун Байрамов отметил, что за последние десятилетия Азербайджан неоднократно обращался по этому поводу в соответствующие международные организации. Было подчеркнуто, что поездка генерального директора ИСЕСКО на освобожденные территории Азербайджана в ходе его нынешнего визита в страну предоставила возможность ознакомиться с ситуацией на этих территориях.

Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил свой визит в Азербайджан. Он подчеркнул, что визит был плодотворным не только с точки зрения встречи с высокопоставленными официальными лицами, но и ознакомления с ситуацией на освобожденных территориях.

Было отмечено, что масштабы разрушений, в том числе разрушений религиозных памятников, захоронений, музеев, жилых домов и других построек, увиденные во время визита на освобожденные от оккупации территории, являются наглядной демонстрацией того, что такая политика проводилась в течение десятилетий целенаправленно.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества Азербайджана и ИСЕСКО.

(Текст: Турал Гараджаев)