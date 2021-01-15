Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО)

Политика 15 января 2021 17:10 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО)

БАКУ/Trend/- На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с поездкой в Шушу.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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