Видеокадры из села Гасымлы Агдамского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры из села Гасымлы Агдамского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Представляем эти кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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