Посол: Намерены установить связи между АЗЕРТАДЖ и алжирскими медиа

БАКУ /Trend/ - Налаживание сотрудничества и обмен информацией между АЗЕРТАДЖ и алжирскими СМИ создаст условия для распространения более объективной и точной информации о наших странах.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов на встрече с послом Алжира в Азербайджане Салимой Абдельхак. В ходе встречи, проведенной по инициативе посольства, были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, оперативного обмена информацией.

Гостья была проинформирована о деятельности АЗЕРТАДЖ и его позиции в мировом информационном пространстве. Было отмечено, что наше агентство сотрудничает с Алжирским информационным агентством (APS) в рамках ряда международных и региональных медиаструктур, в том числе Объединения национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества. Вывод этих отношений на двусторонний уровень, расширение сотрудничества между ведущими информационными агентствами Азербайджана и Алжира, взаимный обмен информацией будет выгоден обеим сторонам.

Отметив, что информацию об Азербайджане получает на сайте АЗЕРТАДЖ на арабском и французском языках, Салима Абдельхак выразила удовлетворение освещением агентством новостей об Алжире. "Мы хотели бы установить более тесные связи между АЗЕРТАДЖ и агентством APS. Думаю, что важно обмениваться информацией напрямую между двумя агентствами, а не посредством третьей стороны", - подчеркнула дипломат.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области информации, тенденциях развития медиа и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.