Создано Азербайджанское агентство по разминированию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ О создании Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Как сообщает Trend, в Указе говорится:

"1. На базе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики создать Агентство Азербайджанской Республики по разминированию со статусом юридического лица публичного права.

2. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (далее – Агентство) является правопреемником Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики, его права и обязательства, а также имущество переходят к Агентству.

3. Установить, что:

3.1. Агентство является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в области разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также других территорий, подвергшихся воздействию войны и военных действий, очистки их от невзорвавшихся боеприпасов, устройств, имеющих в своем составе взрывчатку и других остатков взрывчатых веществ, их временного хранения, перевозки, обезвреживания, а также организацию иной необходимой работы, планирование, координацию деятельности и управление ею в данной сфере;

3.2. Для осуществления руководства деятельностью Агентства создается Правление в составе 3 (трех) членов – председателя и 2 (двух) его заместителей.

4. Осуществление полномочий учредителя Агентства возлагается на:

4.1. Президента Азербайджанской Республики:

4.1.1. утверждение устава Агентства и определение размера его уставного фонда, их изменение;

4.1.2. создание органов управления Агентства;

4.1.3. назначение на должность и освобождение от должности председателя Правления Агентства и его заместителей;

4.1.4. реорганизация и упразднение Агентства;

4.2. Агентство:

4.2.1. другие вопросы, отнесенные в статье 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права.

5. Расходы на организацию и обеспечение деятельности Агентства финансируются за счет средств государственного бюджета и других не запрещенных законом источников.

6. Администрации Президента Азербайджанской Республики в 15-дневный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект устава Агентства.

7. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

7.1. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

7.2. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно–правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

7.3. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

7.4. для государственной регистрации Агентства в течение 3 (трех) дней после утверждения его устава принять меры в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»;

7.5. в месячный срок со дня государственной регистрации принять меры для обеспечения Агентства административным зданием и решения вопросов материально-технического обеспечения и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

7.6. принять соответствующие меры, связанные с упразднением Агентства по восстановлению и реконструкции территорий Азербайджанской Республики;

7.7. в месячный срок со дня государственной регистрации Агентства обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе Агентства по восстановлению и реконструкции территорий Азербайджанской Республики и Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики, на баланс Агентства;

7.8. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

8. До дня государственной регистрации Агентства в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» Национальному агентству по разминированию территорий Азербайджанской Республики и Агентству по восстановлению и реконструкции территорий Азербайджанской Республики продолжать свою деятельность.

9. Агентству:

9.1. принять меры для назначения работников Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики на соответствующие должности в Агентстве и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики о результате;

9.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

10. Министерству финансов Азербайджанской Республики:

10.1. обеспечить финансирование в соответствии с частью 5 настоящего Указа;

10.2. предусматривать в проекте государственного бюджета на каждый год средства, требуемые для содержания и деятельности Агентства.

11. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики".