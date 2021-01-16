В город Шуша подано электричество (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В город Шуша подано электричество, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

После подачи электроэнергии в город освещены мечеть Юхары Говхар ага и основные улицы города.

Отметим, что накануне Президент Ильхам Алиев посетил город Шуша и во время выступления подчеркнул, что в город подано электричество.

Напомним, что за 44 дня Отечественной войны был положен конец 27-летней армянской агрессии и 8 ноября 2020 года город Шуша был освобожден от оккупации.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)