В город Шуша подано электричество (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В город Шуша подано электричество, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
После подачи электроэнергии в город освещены мечеть Юхары Говхар ага и основные улицы города.
Отметим, что накануне Президент Ильхам Алиев посетил город Шуша и во время выступления подчеркнул, что в город подано электричество.
Напомним, что за 44 дня Отечественной войны был положен конец 27-летней армянской агрессии и 8 ноября 2020 года город Шуша был освобожден от оккупации.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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