Azernews в числе ведущих газет мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая англоязычная газета Азербайджана Azernews, авторитет которой на международной медиа-арене продолжает расти, вошла в число ведущих газет мира.

Как сообщает Trend, Azernews ранее получила приглашение присоединиться к международному движению "Impact Journalism Day", созданному влиятельной французской медиа-организацией Sparknews со штаб-квартирой в Париже.

В мощный медиа-альянс Impact Journalism Day входят 60 влиятельных представителей мировых СМИ. В альянсе представлены такие авторитетные издания, как USA Today (США), Huffington Post (США), The Sunday Times (Великобритания) и La Monde (Франция).

Поздравляя коллег, Trend желает успехов в будущей деятельности газеты.

Отметим, что газета Azernews издается с 1997 года и имеет большую англоязычную аудиторию. Azernews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA). Её электронная версия доступна на сайте www.azernews.az.