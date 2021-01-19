Реваншистские высказывания против Азербайджана несут угрозу, прежде всего, самому народу Армении - украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Военная часть конфликта между Арменией и Азербайджаном завершена в связи с убедительной военной победой Азербайджана и наступила фаза урегулирования политико-дипломатическим путём.

Об этом сказал Trend во вторник украинский учёный, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко, комментируя вопрос о том, что в Армении определенными кругами озвучиваются реваншистские высказывания.

Мережко подчеркивает, что те круги, которые призывают к возобновлению агрессии против Азербайджана, не учитывают, что у Армении нет необходимой военной силы, и такие реваншистские заявления несут угрозу, прежде всего, для самого народа Армении, поскольку в интересах этой страны и ее народа восстановление нормальных торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

"Скажу больше: как это ни парадоксально звучит, военная победа Азербайджана даёт шанс Армении на лучшее будущее, мирное и свободное от бремени оккупации чужой территории. Это шанс на взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Азербайджаном, на новую страницу в истории обоих народов. Нельзя упускать такую возможность в угоду реваншистским настроениям", - отмечает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что Армения вновь инициирует войну, Мережко подчеркнул, что не видит такой вероятности в принципе: "Я надеюсь на мирное развитие отношений между Арменией и Азербайджаном на основе международного права".

(Автор: Джани Бабаева)