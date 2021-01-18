Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 января принял делегацию в составе генсека Тюркского совета Багдада Амреева, генсека ТЮРКСОЙ Дусена Касеинова и президента Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, поприветствовав делегацию, министр Джейхун Байрамов высоко оценил ее очередной визит в нашу страну, в частности на освобожденные территории Азербайджана. Была отмечена важность данного визита с точки зрения очного ознакомления с актами вандализма, совершенными врагом на территории, которая на протяжении десятков лет находилась под оккупацией, а также оценки состояния исторических и культурных памятников. С удовлетворением была отмечена безоговорочная поддержка организациями тюркского сотрудничества позиции Азербайджана, основанной на международном праве и справедливости.

До сведения делегации было доведено, что в результате 44-дневной Отечественной войны была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и обеспечено выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, подписанием трехстороннего заявления 10 ноября в регионе возникла новая реальность, а также тот факт, что азербайджанская сторона с большой ответственностью относится к обязательствам, взятым на себя подписанными заявлениями.

Акцентируя внимание на действиях армянской стороны, которые противоречат совместному заявлению от 10 ноября, в данном контексте было отмечено следующее: осуществление незаконных визитов в Карабахский регион Азербайджана, а также теракты против военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана, совершенные армянскими диверсионно-террористическими группировками на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях. До сведения делегации было доведено, что ввиду отправки 62 задержанных участников диверсионной группы на территорию Азербайджана для диверсионной и террористической деятельности в период после прекращения огня, согласно международному гуманитарному праву, эти лица не являются военнопленными и несут ответственность в рамках уголовного законодательства Азербайджана.

Рассказав о реставрационных и реконструкционных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, министр подчеркнул, что эти проекты служат будущему процветанию региона.

Отметив, что в ходе визита в Азербайджан делегация посетила освобожденные земли и ознакомилась с ситуацией на них, генсек Багдад Амреев выразил заинтересованность в привлечении к восстановлению этих территорий организацией тюркского сотрудничества. Вновь выразив поддержку справедливой позиции Азербайджана, генсек отметил, что победа Азербайджана - это победа, объединившая весь тюркский мир.

Затем состоялся обмен мнениями касательно участия Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, в том числе будущих планов в связи с городом Шуша.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Тюркского совета и предстоящие встречи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)