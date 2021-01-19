Определились обязанности Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха

Политика 19 января 2021 20:04 (UTC+04:00)
Определились обязанности Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха

БАКУ /Trend/ - Определились обязанности Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Как передает во вторник Trend, Совет действует на общественной (бесплатной) основе и независим в принятии решений.

Обязанности Совета заключаются в следующем:

4.7.1. вносить предложения и подавать соответствующие документы (в том числе финансовый отчет и годовой отчет о деятельности Фонда) Президенту Азербайджана для реализации полномочий учредителя;

4.7.2. определить направления развития, стратегические цели и планы Фонда;

4.7.3. контролировать деятельность Фонда;

4.7.4. вносить предложения по структуре Фонда, утверждать фонд заработной платы, предел численности работников и размер зарплаты (должностного оклада, надбавок к должностному окладу, премий и других выплат), в том числе определять систему поощрения работников за счет средств, поступающих в Фонд (за исключением средств, выделяемых из государственного бюджета и иных принадлежащих государству фондов);

4.7.5. контролировать и проверять деятельность Правления фонда;

4.7.6. принимать решения о создании хозяйственных обществ Фонда и участии в них, а также о создании управлений, филиалов и представительств Фонда;

4.7.7. утверждать финансовое планирование и бюджет Фонда;

4.7.8. вносить предложения по выпуску, размещению, обороту, ликвидации облигаций Фонда и других видов ценных бумаг, а также их слиянию, фрагментации (разделению) и конвертации;

4.7.9. утверждать внутренние правила деятельности Фонда (в том числе правило исключения конфликта интересов), а также положения о филиалах и представительствах, уставы хозяйственных обществ;

4.7.10. рассматривать обращения членов Совета и Правления, принимать решения;

4.7.11. заслушивать годовой отчет о деятельности Фонда;

4.7.12. назначать внешнего аудитора Фонда и получать аудиторский отчет;

4.7.13. принимать меры по результатам внешнего аудита и других проверок;

4.7.14. контролировать деятельность отдела внутреннего аудита Фонда и получать отчеты о его деятельности, а также назначать и увольнять с должности его членов;

4.7.15. принимать решение о заключении сделки (сделки особого значения) на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов Фонда, и сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет 5 и более процентов от стоимости активов Фонда;

4.7.16. выполнять иные обязанности, определенные настоящим Уставом.

В Уставе Фонда возрождения Карабаха закреплено, что председатель не реже двух раз в год созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них. Заседания инициируются членом Совета или председателем Правления. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более половины его членов. На заседании Совета решения принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования – по одному голосу на каждого члена. Членам Совета не разрешается воздерживаться при голосовании. В случае равенства голосов председатель собрания имеет право решающего голоса.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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