Правящая партия Азербайджана представила финансовый отчет по итогам 2020 года

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила финансовый отчет по итогам 2020 года.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе сегодняшнего заседания правления ПЕА было отмечено, что размер дохода партии в 2020 году составил 12 288 708 манатов.

Из этих средств 10 346 294 маната сформировались за счет членских взносов, остальные 1 942 414 манатов - доля партии от господдержки политических партий.

Из этих средств на выплату заработной платы сотрудников секретариата и местных организаций было потрачено 6 969 745 манатов; в Фонд помощи вооруженным силам, Фонду "YAŞAT" и в рамках других аналогичных акций перечислено 452 599 манатов; в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и на другие аналогичные гуманитарные акции потрачено 625 148 манатов; на финансирование мероприятий, проводимых партией и ее местными организациями, молодежными и женскими организациями, благотворительные акции - 347 569 манатов; командировочные расходы - 34 357 манатов; транспортные расходы - 302 192 маната; закупку инвентаря - 242 229 манатов; на ремонтные работы - 162 621 манат; коммунальные и хозяйственные расходы - 457 566 манатов; на банковские услуги - 80 739 манатов; в связи с абонентскими выплатами - 86 610 манатов; на канцелярские нужды - 57 720 манатов; печатные работы - 144 611 манатов и на другие работы - 237 592 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)