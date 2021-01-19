Азербайджан, Афганистан и Туркменистан подписали Дорожную карту для углубления сотрудничества по ряду направлений

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном подписана Дорожная карта по расширению и углублению сотрудничества в таких сферах, как торговля и инвестиции, энергетика, транспорт и логистика, телекоммуникации и информационные технологии, таможенные и пограничные вопросы.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров, документ был подписан в ходе пороходившей в формате видеоконференции встречи Рабочей группы, состоящей из уполномоченных представителей соответствующих государственных структур, вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, и.о. председателя Центробанка Афганистана Аджмалом Ахмеди и вице-премьером Туркменистана Байрамгелди Овезовым.

Выступая на встрече, вице-премьер Шахин Мустафаев отметил, что на основании инициативы, выдвинутой Президентом Азербайджана в ходе встречи в формате видеоконференции глав государств Азербайджана, Афганистана и Туркменистана второго июля 2020 года, Азербайджан подготовил Дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества между тремя странами в различных направлениях. Было подчеркнуто, что для координации проекта Карты были созданы соответствующие рабочие группы и подгруппы в каждой сфере, проведены интенсивные и продуктивные обсуждения, а также осуществлен цикл мероприятий.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном в сфере транспорта, логистики и других сферах.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)