Мирные люди были жестоко убиты – посол Франции в Азербайджане написал о Кровавом Январе

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с трагедией 20 Января.

Как сообщает в среду Trend, в публикации подчеркивается, что в январе 1990 года в Баку советские войска жестоко убили много мирных жителей.

"В этот день 1990 года советские войска открыли огонь по толпе в Баку. Было убито более 130 мирных демонстрантов и прохожих. Менее чем через два года Азербайджан объявил о своей независимости", – говорится в публикации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)