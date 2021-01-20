С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, ставших шехидами за независимость Азербайджана – МИД Турции
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции поделилось публикацией на своей странице в "Twitter" в связи с годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в среду Trend.
«С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, ставших шехидами за независимость Азербайджана 20 января 1990 года», – говорится в публикации турецкого МИД.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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С почтением чтим память наших азербайджанских братьев, ставших шехидами за независимость Азербайджана – МИД Турции
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