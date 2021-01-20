Реки, перекрытые армянами: 30 тысяч гектаров будут обеспечены водой - репортаж Trend TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Съемочная группа карабахского бюро Trend подготовила репортаж о водоснабжении освобожденных территорий, восстановлении течения рек и орошении сельскохозяйственных земель.

Как сообщает Trend, во время Первой Карабахской войны наряду с городами, районами и селами под контроль армян также перешли наши национальные богатства. Армяне, перекрыв наши реки и другие водные источники, оставили земли и людей в прифронтовых территориях без воды.

Самой серьезной проблемой была потребность населения в питьевой и хозяйственной воде. После победного завершения 44-дневной Отечественной войны реки, озера и водохранилища, берущие начало в горах Карабаха, также были освобождены от контроля оккупантов. В их числе река Гаргарчай, образованная от слияния рек Халфали и Зарыслы, протекающих по восточному склону Карабахского хребта Малого Кавказа. Протяженность реки, образованной слиянием рек Кирманшах, Халфали и Зарыслы, составляет 115 километров, площадь - 1490 квадратных километров. Перекрытие армянами водных путей на протяжении многих лет создавало проблемы, особенно для агдамских фермеров.

Во время армянской оккупации вода реки Хачынчай также не перетекала через линию фронта. Армяне перекрыли русло реки из водохранилища, расположенного в оккупированном поселке Хачынтикинти. Река Хачынчай, протяженностью 119 километров, образовывается слиянием родников Шахйурд, Уйухлу, Чичекли и Алагая, берущих начало в горах Карабаха. На реке имеется водохранилище, объем воды которого составляет 23 миллиона кубических метров. Истощение этой реки также привело к обезвоживанию части земель и снижению уровня грунтовых вод.

Уже начались оперативные работы по восстановлению водного хозяйства на освобожденных землях. Вскоре все водные ресурсы будут полностью восстановлены, и на землю Карабахского региона придет новая жизнь.