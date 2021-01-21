Демографическая ситуация в Карабахе будет меняться в пользу Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Объективный анализ позволяет говорить о том, что в долгосрочной перспективе демографическая картина в Карабахе будет существенно меняться.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Этому, по его мнению, будет способствовать целый ряд факторов.

"Во-первых, по соответствующему пункту трехстороннего заявления от 10 ноября, предусматривается возвращение вынужденных переселенцев в Карабах. Это позволит в значительной степени увеличить азербайджанскую общину региона. Во-вторых демографическая ситуация в Азербайджане и Армении совершенно разная, и думаю, этот фактор тоже окажет свое влияние. В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов также экономический фактор, значительное превосходство экономического потенциала Азербайджана по сравнению с Арменией", - сказал Мамедов.

По его словам, все это будет существенно проецироваться на те решения, которые будут приниматься основными центрами принятия решений в регионе. И в этом контексте позиция РФ как основного модератора мирного процесса в Карабахе тоже будет основываться на этих факторах, отметил наш собеседник. Это, считает он, крайне важно осознавать. Россия, как очень ответственный модератор, будет достаточно чувствительно и тонко подходить к этому вопросу.

"На мой взгляд, в принятии решений в рамках российской политики на Южном Кавказе все эти аргументы и факторы будут играть весьма значимую роль", - сказал Эльшад Мамедов.