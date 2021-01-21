В Азербайджане почти на половину снизилось количество преступлений при несении военной службы

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов военной прокуратуры Азербайджана в 2020 году успешно выполнили поставленные задачи в направлении обеспечения дисциплины в Вооруженных Силах, предотвращения преступности и других противоправных действий, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев в ходе сегодняшнего коллегиального заседания в Военной прокуратуре.

По его словам, благодаря особому вниманию, уделенному законности и обоснованности возбуждения уголовных дел, мероприятиям, осуществленным в направлении всестороннего, полного и объективного расследования всех дел, находящихся на производстве, отработанной методологии и тактике расследования, грамотным следственным действиям, необходимому уровню процессуального руководства, а также профессионализму и целеустремленности сотрудников, 99,5 процентов совершенных преступлений раскрыто.

"По сравнению с предыдущим годом за отчетный период количество зафиксированных преступлений снизилось на 36,1 процентов, преступлений против военной службы на 47,6 процентов и преступлений невоенного характера на 18,6 процентов.

При этом по сравнению с 2019 годом количество умышленных убийств, зарегистрированных в 2020 году, уменьшилось на 30 процентов; преступлений в связи со злоупотреблением властью - на 71,7 процента; захват или вымогательство путем угроз огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств - на 53,8 процента; преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - на 69,5 процентов; хулиганство - на 83,3 процента; преступления против собственности - на 57,5 процентов", - уточнил Ханлар Велиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)